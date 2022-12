Economie: La Suisse reste populaire pour les étrangers qui créent une entreprise

Économie : La Suisse reste populaire pour les étrangers qui créent une entreprise

Bonne nouvelle toutefois: la Suisse a gardé une relative attractivité. La part de nouvelles sociétés dirigées par des étrangers est passée de 35% en 2021 à 40% en 2022. «Cette hausse importante s’explique sans doute par le fait que l’économie suisse s’est redressée vite et bien après la pandémie, encore plus si on compare avec d’autres pays», dit Mattia Piccoli de startups.ch, cité dans le communiqué. La Suisse a surtout attiré des créateurs d’entreprises allemands. Français, Italiens et Kosovars ont été les nationalités les plus représentées ensuite.