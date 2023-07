La Suisse rend à l’Egypte un fragment d’une statue de Ramsès II

Pillage et destruction

Dans son communiqué de presse, l’OFC rappelle que «l’Égypte est fortement affectée par le pillage et la destruction de ses sites archéologiques. L’éventail des artefacts égyptiens menacés va des objets de la vie quotidienne aux objets religieux ou rituels, par exemple des offrandes funéraires, en passant par des statues et autres éléments d’architecture». La Suisse et l’Égypte sont parties à la Convention de l’Unesco de 1970 pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.