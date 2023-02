Archéologie : La Suisse restitue au Pérou une sculpture vieille de 2500 ans

Les faits remontent à 2016. «Un particulier a essayé d’importer en Suisse ce bien culturel, qu’il n’avait pas déclaré comme tel, en passant par la douane autoroutière de Bâle/Weil am Rhein. Après avoir examiné les papiers présentés et inspecté la marchandise, les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sont arrivés à la conclusion qu’il pouvait s’agir d’un bien culturel non déclaré au sens de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels», raconte l’OFC dans un communiqué de presse. Le ministère public du canton de Bâle-Ville avait alors ouvert une procédure pénale et l’objet culturel avait été définitivement confisqué.