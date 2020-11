Blessé au pied et forfait pour ce second rendez-vous de la fenêtre internationale dans la bulle d'Espoo, en Finlande, l’ex-Fribourgeois Jurkovitz a été remplacé par Nzege dans le cinq de base. S'il a souffert en début de partie devant Shengelia, le joueur des Lions de Genève a vite été aidé par le système de jeu défensif mis en place par Gianluca Barilari.

Le sélectionneur avait décidé de faire des prises à deux, voire à trois sur l'ailier du CSKA Moscou et le géant Shermadini. Les Suisses l'ont payé en encaissant cinq paniers primés lors du 1er quart (24-27). Plus grands, plus lourds, les Géorgiens ont gagné la bataille du rebond lors du deuxième (18-10 à la pause) pour virer en tête après 20 minutes (39-46).