Genève

L’école impose ses nouvelles règles

Un jour sur deux pour les Vaudois, en demi-journée à Genève, diverses mesures ont été prises pour encadrer la reprise. Reportage au Lignon (GE).

de Lucie Fehlbaum

Le 16 mars dernier, les plus jeunes écoliers de l’école du Lignon auraient dû célébrer leur centième jour d’école. Une étape qui se fête autour d’un goûter, dans l’école décorée de chiffres 100 multicolores. Cette année, les réjouissances sont tombées à l’eau, semi-confinement oblige. Lundi, la reprise, en demi-groupe, marque donc ce centième plus timide que d’ordinaire, commémoré par des enfants prudents mais résolument ravis de retrouver leurs amis. La date du 13 mars est restée sur le tableau de la classe de Maria Martinez, qui enseigne à des 3P, âgés de 7 ans. «C’était notre dernier jour ensemble, vous vous souvenez? » Les deux fillettes présentes à 8h acquiescent. Elles ne savaient pas «si c’était bien ou pas», cette pause forcée. Jusqu’à 9h, début du cours, les souvenirs de confinement s’enchaînent. «J’ai fait un peu trop d’écran», confie honorablement Guilherme, qui a aussi fait beaucoup de vélo. «Moi j’ai joué avec mon frère et cuisiné une nouvelle recette, annonce Anaïs. Mais je ne sais plus si c’était sucré ou salé.» Les enfants ont parfaitement intégré les règles d’hygiène. Cette nouvelle version de leur scolarité ne semble pas les perturber plus avant. Certes, ils sont privés de la moitié de leurs copains, mais sur chaque bureau trône un lapin en chocolat et les colles de la maîtresse- «d’où vient l’eau des rivières?»- sont toujours aussi prenantes. Comme si le virus n’était pas passé par là.

Enfin, presque. A l’école du Lignon, les enfants n’ont pas à respecter de distance entre eux. Mais les fameux 2 mètres sont valables entre élèves et adultes. Une routine de lavage des mains a été mise en place: en rentrant en classe, si on éternue, avant et après la récréation puis en quittant la salle à la fin de la période, après avoir désinfecté les bureaux. Les préaux ont été divisés en quatre. On ne compte pas plus de 5 classes de petits ou 4 groupes de grands en pause simultanément. Les jeux de ballon sont interdits jusqu’à nouvel ordre. «Cela a été un très gros travail. Je ne vous cache pas que je n’ai pas très bien dormi hier, confie la directrice de l’établissement, Nathalie Studli. J’avais envie que tout se passe bien.»

Les parents ont reçu comme consigne de laisser les enfants se rendre seuls en cours. A l’école du Lignon, au coeur de la cité, c’est tout à fait envisageable: la plupart des élèves n’ont pas de route à traverser pour s’y rendre. Au centre-ville, c’est sans doute une autre paire de manches. «Je n’ai pas eu un seul parent fâché, se réjouit la directrice. Ils avaient reçu des lettres explicatives pour accompagner la reprise , les enseignants ont parlé aux élèves en amont. J’ai le sentiment que ça se passe bien.» La communication semble effectivement être la clef du succès de cette drôle de rentrée. Avec les parents, d’une part, notamment les non-francophones mais aussi ceux qui n’osent pas encore envoyer leurs enfants en cours. Quarante élèves manquent sur les 450. Avec les collaborateurs, d’autre part. «Pour établir ces listes, penser les récréations, répondre aux familles, il a fallu un vrai travail d’équipe», souligne Nathalie Studli.

Et s’il fallait encore une preuve que l’humain est un animal résolument social, un tour chez les «grands» suffit à se laisser convaincre. Ce qui a manqué aux élèves de 7P de Lara Schirinzi, ce sont les copains. «Ne vous faites peut-être pas encore de bisous ou de câlins», suggère l’enseignante. Mais il ne faut pas pousser le bouchon. «Beeeeeeeh», rétorque la classe d’une seule voix. A la pause, pourtant, on s’attrapera volontiers par le bras, on se fera virevolter. Et les lieux retrouveront leur bande-son originale.

Parents soulagés A l’école des Pervenches, à Carouge (GE), une petite file s’est formée devant la grille, peu avant huit heures lundi. Les parents ont respecté les distances. La grande majorité des adultes s’est dite soulagée de la reprise. Marco, un papa, s’est montré «un peu inquiet quant à la possibilité de faire respecter les mesures d’hygiène en classe». L’ouverture des grilles a entrainé un moment de confusion. «Normalement, on aurait dû espacer les arrivées, indique Ilenia, une maman. Mais, là, avec la pluie, ça a été difficile.» Les enfants sont finalement entrés dans le préau, seuls mais accueillis par deux enseignantes.

Un petit vaudois par pupitre Dans le canton de Vaud, les parents n’ont pas pu non plus amener leurs bambins à l’école. Au collège de Chanel, à Morges, un agent de sécurité était posté devant la cour. En demi-classe comme à Genève, les Vaudois effectuent toutefois des journées complètes, un jour sur deux. Par ailleurs, un seul élève ne peut s’asseoir par table de deux.