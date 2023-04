Hockey sur glace: La Suisse retrouve le chemin de la victoire au bout de l’ennui

L’équipe de Suisse sait encore gagner. Incapable de remporter la moindre partie depuis le 13 novembre dernier et un difficile succès obtenu contre la Tchéquie dans le cadre de la Karjala Cup, la sélection à croix blanche a enfin quitté la glace avec le sourire. Mais elle a battu (2-1) sans convaincre personne une bien faible équipe de France vendredi soir à Viège en match de préparation en vue du prochain Mondial, qui se disputera conjointement à Tampere (Finlande) et Riga (Lettonie), entre le 12 et le 28 mai.

La reprise du tiers médian a été tout aussi compliquée pour Andres Ambühl et ses partenaires. Car la pénalité écopée par le capitaine helvétique a entraîné l’égalisation de Jordann Bougro (22e, 1-1). Chanceux, l’attaquant tricolore de Kloten a pu dévier du patin un puck lancé de la ligne bleue par Vincent Llorca et tromper le portier de Zurich Ludovic Waeber.

Revanche samedi à Lausanne

Les deux formations se retrouveront dès samedi à la Vaudoise aréna (17h). Il s’agira du quatrième match de préparation pour les hommes de Patrick Fischer, qui devront montrer bien plus d’envie, de combativité et de tranchant des deux côtés de la patinoire s’ils entendent emballer un minimum le public lausannois. Une chose est sûre: l’intégration des Zougois et Zurichois, demi-finalistes malheureux des play-off de National League, au terme du week-end va faire le plus grand bien tant le fond de jeu proposé par les Helvètes vendredi soir à la Lonza Arena a été pauvre et stéréotypé.