Tennis: La Suisse retrouve les demi-finales de la Billie Jean King Cup

La délivrance de Belinda Bencic après sa victoire contre Leylah Fernandez lors de la Billie Jean King Cup. Getty Images for LTA

Savoir s’effacer, attendre son heure, la bonne confrontation. Remplaçante mercredi lors de la victoire de la Suisse face à l’Italie (3-0), derrière Jil Teichmann, Viktorija Golubic a quitté vendredi son statut de spectatrice pour endosser à merveille celui d’actrice. Lors du premier match de la rencontre face au Canada, la Zurichoise de 30 ans, 77e joueuse mondiale, s’est offert Bianca Andreescu (22 ans, 45e), 2-6 6-3 6-4.

«Cette victoire m’a beaucoup demandé, a réagi celle qui fut 35e au classement en février avant de dégringoler après Wimbledon. Sans mon équipe, je crois que je perds en deux sets aujourd’hui. J’ai su me nourrir d’elle et de la foule. Au début, j’étais un peu nerveuse. J’ai déjà joué plusieurs fois pour mon pays mais cela reste un sentiment spécial. Je suis heureuse d’avoir su trouver les ressources pour me battre.»

Le pari de Günthardt

Sans doute que le sélectionneur Heinz Günthardt avait choisi d’aligner Golubic pour opposer de la variété à la puissance de frappe de la championne de l’US Open 2019, qui n’a jamais confirmé les promesses de son sacre new-yorkais. Mais pendant un set, la Suissesse n’a pas pu entrer dans la danse. Avec une première balle de service absente (47%), «Viki» a perdu trois fois sa mise en jeu et laissé filer la première manche.

C’est donc avec un bonheur certain – et un cri rageur – qu’elle a accueilli sa première mise en jeu gagnante du second set. Enfin libérée dans la tête, Golubic a forcé Andreescu à jouer les coups de trop et a réalisé le break quelques points plus tard, sur un revers au corps plein d’abnégation. Il fallait voir la vitesse à laquelle sa frappe est partie. La Zurichoise avait alors le bras complètement relâché. Et qu’est-ce que c’est beau à voir.

Pendant le set et demi suivant, avec une première balle de service qui a flirté autour des 75%, Golubic a fait cavalier seul. Mais à 5-2, au moment de servir pour le gain de la partie, Andreescu a fait appel au physio. Cela a coupé la Suissesse dans son élan mais deux jeux plus tard, à 5-4, elle n’a cette fois pas tremblé au moment de rapporter le premier point à sa sélection lors de ce quart de finale pour la première place du groupe.

Bencic sait défendre

No 1 de sa sélection, Belinda Bencic (13e) devait ensuite parachever la qualification helvétique pour le dernier carré de cette Billie Jean King Cup. Opposée à la jeune Leylah Fernandez (20 ans, 40e) – une victoire partout entre les deux joueuses cette saison, Fernandez à Roland-Garros et Bencic à Guadalajara –, la Saint-Galloise de 25 ans a vécu deux matches en un face à la finaliste de l’US Open 2020 (6-0 7-5).

Débarquée dans l’arène sans l’obligation de gagner après le succès de Golubic, elle a vécu le premier set comme dans un rêve (25 minutes, 83% de points avec sa première balle de service et 3 fautes directes). Inhibée par la pression, Fernandez est finalement entrée dans sa partie pour jouer ce tennis d’attaque dont elle a le secret. Mais Bencic, au style de jeu similaire, sait aussi défendre. Elle l’a prouvé dans les instants cruciaux.