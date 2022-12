Tennis: La Suisse réussit son entrée dans l'United Cup

Cette compétition dotée de 15 millions de dollars de prize money, la première organisée par la WTA et l'ATP à rapporter des points pour les joueurs (au maximum 500), a remplacé l'ATP Cup, qui avait été organisée par le calendrier masculin entre 2020 et 2022. Six nations ont obtenu leur ticket grâce au classement combiné des femmes, six autres grâce aux classements des hommes et les six dernières autres grâce à une hiérarchie combinée entre les deux sexes.