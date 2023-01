Tennis : La Suisse revient à hauteur de la Pologne en United Cup

Après la défaite de Belinda Bencic contre la No 1 mondiale Iga Swiatek, Marc-Andrea Hüsler a balayé Daniel Michalski lors du deuxième match de la confrontation entre la Pologne et la Suisse.

Après son entrée en lice maîtrisée face au Kazakhstan (5-0), la Suisse avait rendez-vous avec un adversaire d’un tout autre calibre en United Cup, la nouvelle compétition mixte organisée par l’ATP et la WTA. L’équipe menée par Stan Wawrinka doit se défaire de la Pologne afin de terminer à la première place de sa poule, qualificative pour la phase finale.

La confrontation a démarré ce lundi matin par un simple entre Iga Swiatek, la No 1 mondiale, et Belinda Bencic (WTA 12). La Saint-Galloise s’est démenée, mais a été logiquement battue en 2h03 (3-6, 6-7 [3/7]), payant ses carences au service (58% de réussite derrière sa première balle et seulement 52% derrière sa deuxième).