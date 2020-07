La Suisse risque de manquer de beurre

commencons par payer correctement les producteurs de lait qui donnent leur lait pour faire du beurre. il y a quelques années, on avait trop de beurre et l'industrie a baissé le prix d'achat du lait c'est une honte qu'on importe du beurre et qu'on laisse nos paysans crever et endetter !

jsj 21.07.2020 à 09:07

Non mais sérieux !!! Je vois ces belles bêtes partout dans notre pays et on va importer ceci depuis ailleurs je ne le crois absolument pas le sel le beurre le lait mais nom de dieu arrêtez d importer nos ressources ailleurs et après on en discute