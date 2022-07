Scénario catastrophe : «La Suisse risque de vivre le chaos en cas de black-out»

Notre pays peut mieux faire

Mauro Tuena, président de la Commission de la politique de sécurité, estime que ces mesures ne sont pas suffisantes. «La Suisse n’est pas préparée à un tel scénario. Il est pourtant minuit moins cinq. Le Conseil fédéral doit agir immédiatement», déclare le conseiller national UDC zurichois. Il faut un concept d’urgence coordonné à tous les niveaux, dans lequel toutes les possibilités et mesures sont définies. Selon l’élu, cela implique également un changement de mentalité en matière d’électricité nucléaire: «Nous devons veiller à disposer de suffisamment d’électricité propre, indépendamment de l’étranger.» De plus, en cas de pénurie d’électricité, il faut des informations sur les domaines dans lesquels le courant sera réduit et sur la manière dont la distribution du courant restant sera réglée. «Il faut également déterminer comment informer et rassurer la population afin d’éviter des scènes de panique et de chaos», explique l’agrarien.