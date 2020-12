À Genève, on applaudit

Il est 14h, ce vendredi, le patron d'un célèbre pub du centre-ville de Genève a les yeux rivés sur la télévision qui trône derrière le bar. Le Conseil fédéral apparaît à l'écran. Mahrez Agrebi triture nerveusement sa moustache et lorsque la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga annonce une fermeture des bars et restaurants à 19h, l'homme accuse le coup: «Je suis effondré». Mais dans la foulée, les autorités parlent d'exception à 23h pour les cantons bons élèves, ainsi que le voulaient les autorités romandes. Applaudissements des clients dans la salle, tandis que le tenancier genevois ne sait plus quoi croire: «C'est pour nous ça? C'est juste, hein? Non, si? Je suis un peu perdu, là.» Si Mahrez Agrebi attend une ultime confirmation qu'au bout du lac, ses collègues et lui pourront ouvrir jusqu'à 23h, il se dit confiant: «Le Canton de Genève a dit qu'il souhaitait pareil horaire. S'il devait revenir en arrière, il en irait de sa crédibilité.»