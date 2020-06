Actualisé il y a 1h

Intempéries

La Suisse romande frappée par de violents orages

De fortes précipitations et des chutes de grêle se sont abattues ce samedi sur l’ouest de la Suisse. Des vents atteignant près de 80 km/h ont notamment été mesurés à Aigle (VD) et à Sion (VS).

Comme le montre la vidéo ci-dessus tournée à Pailly (VD) par un lecteur-reporter, de violents orages ont frappé samedi certaines régions du pays, notamment en Suisse romande, touchée par de fortes précipitations et des chutes de grêle. Des cellules orageuses se sont formées en très peu de temps, a expliqué en soirée Meteonews dans un communiqué.

Une dépression d'altitude a fait remonter de l'air humide et instable dans un courant du sud en direction de la Suisse. Avec la bise en Plaine et le vent du sud-ouest soufflant de plus en plus fort depuis la France, une zone de convergence s'est formée, qui a engendré un premier front orageux sur la région lémanique.

De forts vents, avec des bourrasques atteignant 70 à 90 km/h, ont soufflé par endroits, notamment à Aigle VD (83 km/h), au Bouveret VS (81 km/h) ou à Sion (79 km/h). Le front s'est ensuite déplacé vers l'est de la Suisse.

Comme le montrent les photos d’un autre lecteur-reporter, le lac Léman a également été touché par ces intempéries.

