A Genève, il n’y a pas que les nouveaux quartiers qui peinent à sortir de terre. C’est aussi le cas des infrastructures destinées à traiter et stocker les déchets locaux. Ainsi, entre 2021 et 2023, 40’000 tonnes par an de mâchefers, soit les résidus de l’incinération des déchets, seront exportés vers la décharge jurassienne de Boécourt. Le canton du bout du lac arrive à la limite de ses capacités et aucun projet n’a abouti dans les délais. Dès 2014, il a été question de construire une nouvelle décharge. Plusieurs sites étaient envisagés, mais les communes concernées ont mis les pieds au mur, appuyées par une pétition munie de 12’000 signatures, et le magistrat chargé du dossier à l’époque, Luc Barthassat, a renoncé. Aujourd’hui, l’Etat explore les possibilités d’un nouveau site, proche du CERN. «Le projet est techniquement complexe, le délai pour une mise en service mi-2023 est serré», relève Jacques Martelain, directeur du Service de géologie, sols et déchets. Dès lors, les mâchefers genevois pourraient avoir à trouver refuge hors du canton pendant quelques mois ou années supplémentaires.