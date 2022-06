Fête de la musique: La Suisse romande pourra danser en ce jour de solstice d’été

Après deux ans d’absence ou d’éditions atypiques en raison du Covid, la fête de la musique sera célébrée cette année en grande pompe en ce jour de solstice d’été. Malgré la chaleur qui deviendra de plus en plus lourde avec l’arrivée des orages sur le pays, l’édition 2022 promet d’enflammer la Suisse romande. À Genève, les festivités sont prévues durant le week-end, du 24 au 26 juin.

Si à Neuchâtel, l’événement s’est tenu le week-end dernier, à Lausanne, c’est aujourd’hui que la musique résonnera dans toute la ville, à partir de 12h. Au programme, 60 scènes, 180 concerts gratuits et 2500 musiciens, amateurs ou pros. Dans la capitale vaudoise, tous les styles, de la musique classique à l’électro en passant par le jazz ou le folk, raviront les mélomanes. Dans le canton de Vaud, la ville d’Yverdon-les-Bains prévoit également plus de 200 artistes, 40 groupes, deux créations inédites, quatre scènes officielles, sept scènes partenaires et bien d’autres surprises.