La Suisse romande va s’éteindre pour admirer les étoiles filantes

Le château de Champvent, près d’Yverdon, sous la pluie des Perséides. ChTalos

Chaque été, à la mi-août, c’est un spectacle enchanteur pour ceux qui prennent le temps de lever le nez et d’admirer le ciel nocturne. En effet, quand celui-ci est bien dégagé, il est possible d’observer une pluie d’étoiles filantes à l’occasion des traditionnelles Perséides. Car au pic de son intensité, près de 200 météorites peuvent traverser le ciel par heure. Le phénomène dure environ quarante jours et est à son apogée durant la nuit du 12 au 13 août.

Record de participation

Du coup, de nombreuses localités vont éteindre une bonne partie de leurs lumières cette nuit-là afin de diminuer la pollution lumineuse et de mieux profiter du spectacle. Elles répondent ainsi à l’appel du «Projet Perséides», une action lancée par l’association homonyme fondée à Orbe en 2019 et dont le but est d’éteindre l’éclairage artificiel dans toute l’Europe à cette occasion. Celle-ci a d’ailleurs annoncé un nombre record de communes romandes participantes cette année puisque pas moins de 130 joueront le jeu cette nuit-là.

Même une ville comme Lausanne plongera deux zones sans trafic automobile dans le noir. Il s'agit des quais et des parcs à Ouchy. Au nord de la ville, c’est le parc qui entoure le lac de Sauvabelin qui sera dans l’obscurité. Les quais de Morges seront également sans lumières. La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel s’éteindront elles aussi. Plusieurs observatoires ouvriront en outre leurs portes, comme celui de Lausanne.

La carte des communes qui éteindront leurs lumières la nuit du 12 au 13 août projet-perseides.org

Hic: il y aura aussi la super-lune de l’esturgeon

Parmi toutes les pluies d’étoiles filantes qui illuminent le ciel chaque année, celle des Perséides est sans doute l’une des plus connues car facilement observable. Surnommée «les larmes de Saint-Laurent», elle est associée à la comète Swift-Tuttle, découverte au milieu du 19e siècle par Lewis Swift et Horace Parnell Tuttle.

Hic cette année, cette pluie coïncide avec un autre événement astronomique. En effet, le 12 août, aura lieu la super lune dite «de l’esturgeon» — la dernière de l’année — qui apparaîtra plus grosse et plus brillante que d’ordinaire. Elle doit son nom au fait que pour de nombreuses tribus amérindiennes qui vivaient autour des grands lacs américains, le mois d’août était celui de la période de pêche à l’esturgeon. Si cette lune s’annonce très belle, elle rendra plus compliquée l’observation des étoiles filantes.

Mais qu’importe: une chose est sûre: le spectacle nocturne sera de toute beauté! Autant en profiter.