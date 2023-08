Hippisme: La Suisse sacrée pour la quatrième fois en Coupe des nations

Phénoménale série pour les cavaliers suisses en saut d’obstacles. Ce vendredi à Dublin, devant plus de 20'000 spectateurs, ils ont remporté leur quatrième Coupe des Nations de l’été, après Saint-Gall, Aix-la-Chapelle et Falsterbo. Et avec la manière, s’imposant avec zéro point sans qu’Edouard Schmitz n’aie à repartir, et avec trois fautes d’avance sur l’Irlande, quatre sur le Mexique et cinq sur la France. La Grande-Bretagne, 2e à mi-parcours, s’est effondrée au 8e rang.