Guerre en Ukraine: La Suisse sanctionne le Groupe Wagner

La Suisse emboîte le pas à l’Union européenne et ajoute à son tour le Groupe paramilitaire Wagner à la liste des sanctions visant la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, annonce jeudi le Département fédéral de l’économie de la formation et de la recherche (DEFR).

Le groupe Wagner, une organisation militaire privée basée en Russie et dirigée par Evgueni Prigojine, est sanctionné «en raison de sa participation active à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine», écrit le DEFR. Pour Berne, il sert d’instrument dans la guerre hybride menée par la Russie. «Le groupe à la nature juridique obscure fait partie d’un réseau complexe d’entreprises actives dans le monde entier (dans les domaines de l’aviation, de la sécurité, de la technologie, du négoce des matières premières, des services financiers et des activités d’influence, p. ex.), qui sont reliées entre elles via des rapports de propriété et des réseaux logistiques», explique-t-il.