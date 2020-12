Droits humains : La Suisse sanctionne le président bélarusse

S’alignant sur Bruxelles, la Confédération a pris des mesures à l’encontre de quinze personnes au Bélarus, dont le président Alexandre Loukachenko, accusées de violences et d’arrestations arbitraires.

Arrestations arbitraires

La Confédération se dit très préoccupée par les tensions qui s’exacerbent au Bélarus, et appelle au dialogue entre le gouvernement et la société civile. Elle exhorte également Minsk à respecter les droits de l’homme et la liberté d’expression, et à libérer tous les prisonniers victimes d’arrestations arbitraires. Une enquête sur les accusations de torture et de mauvais traitements est également réclamée par la Suisse. Pour rappel, la ressortissante helvétique Natalie Hersche a été condamnée lundi à une peine de deux ans et demi de prison par la justice bélarusse pour avoir participé à une manifestation à Minsk.