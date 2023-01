Basketball: La Suisse s’apprête à redécouvrir Thabo Sefolosha

Le suspense a laissé place à l’excitation. Thabo Sefolosha a confirmé jeudi qu’il allait reprendre sa carrière , à 38 ans, au Vevey Riviera Basket. «Je veux rendre à l’équipe, à la ville et à toutes les personnes qui m’ont suivi depuis la Suisse pendant ma carrière», affirme-t-il.

Sa famille, ses amis, la cohorte des suiveurs: personne ne l’a vu jouer depuis près de trois ans et un dernier match NBA avec Houston en mars 2020. Samedi (19 h) à Montreux, lors des demi-finales du «Final Four» de la SBL Cup, le pionner du basket helvétique outre-Atlantique sera épié, scruté. Pas de quoi l’empêcher de dormir. «Je n’ai pas l’impression de me mettre en danger. Et au fond peu importe que je marque 2 ou 20 points. L’important, pour moi, c’est l’engouement que mon retour va susciter.»