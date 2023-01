Berne : La Suisse s’attend à l’arrivée de 40’000 réfugiés en 2023

Le Secrétariat d’Etat aux migrations imagine entre 23’000 et 40’000 le nombre de réfugiés qui arriveront dans notre pays cette année.

Selon les routes migratoires empruntées, l’afflux de migrants devrait varier en 2023. DR

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a communiqué aux cantons ses prévisions en matière d’asile pour 2023. Selon les deux scénarios les plus probables, ce sont entre 24’000 et 40’000 nouvelles demandes d’asile qui seront enregistrées. Le chiffre total dépendra notamment de l’évolution des mouvements migratoires de la Turquie via la route des Balkans ou à destination de l’Italie.

Pour mémoire, en 2022, près de 24’500 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit environ 64% de plus qu’en 2021. A cela s’ajoutent quelque 75’000 demandes de statut de protection S présentées par des personnes ayant fui l’Ukraine. Les principaux pays de provenance des requérants d’asile ont été l’Afghanistan et la Turquie. Cette hausse du nombre de nouvelles demandes d’asile s’explique principalement par l’intensification des flux migratoires le long de la route des Balkans et la levée des restrictions de voyage liées au coronavirus rappelle le SEM dans un communiqué.

Des arrivées en yo-yo

Dans le détail, l’évolution des mouvements migratoires de la Turquie vers la Grèce et la Bulgarie, puis le long de la route des Balkans, de même que celle des flux de migrants au départ de la Turquie qui se rendent directement en Italie par la voie maritime seront décisives. L’ampleur de la migration depuis l'Afrique du Nord vers le sud de l'Italie ou des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa (comme la Géorgie, le Venezuela ou la Colombie) en direction de l’Europe ainsi que la pratique suivie par les Etats voisins de la Suisse en matière d’asile et de renvoi seront déterminantes. Quel que soit le scénario, il faut à nouveau s’attendre en 2023 à ce que le nombre de nouvelles demandes d’asile recule dans un premier temps, avant de grimper au printemps et en été, puis de fléchir à nouveau vers la fin de l’année.

