Euro féminin: La Suisse sauve un point face au Portugal

Si la formation de Nils Nielsen avait légitimement atterri en Angleterre avec des doutes dans les bagages, nés des 11 buts encaissés lors de ses deux matches de préparation contre l’Allemagne et l’Angleterre, elle a eu le bon goût de les dissiper en moins de 5 minutes. Le problème, c’est que ceux-ci sont réapparus juste après et le reste de la rencontre face à d’entreprenantes Portugaises a ressemblé à un long calvaire ou presque.

Deux buts coup sur coup

Après 180 secondes, Géraldine Reuteler – qui touchera aussi le montant à la 80e – est allée embêter une défenseuse adverse et a envoyé le ballon dans les pieds de Coumba Sow. La milieu du Paris FC a ouvert le score d’une frappe limpide dans le petit filet, de 20 mètres. Le but No 2 est tombé quelque 180 secondes plus tard. Sur un coup franc gratté par Rahel Kiwic à 40 mètres de la cage lusitanienne, c’est cette même défenseuse centrale qui a été à la retombée d’un centre au 2e poteau parfait de Ramona Bachmann.