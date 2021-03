Xherdan Shaqiri a inscrit le seul but du match, dimanche à Saint-Gall. AFP

« Rien ne sert de courir; il faut partir à point. Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n ’ atteindrez point. Si tôt que moi ce but. Si tôt? Êtes-vous sage? » Jean de La Fontaine était poète, mais il aurait aussi pu être journaliste - il parle d’ailleurs de « but » . Car les Helvètes ont suivi les conseils prodigués par sa fable. Ils ont commencé fort leurs deux premières parties sur la route de la Coupe du monde au Qatar et espèrent que l ’ histoire du Lièvre et de la Tortue se répétera.

Si le match a pris du retard en raison d ’ un but récalcitrant, les Suisses, eux, ont gardé leurs bonnes habitudes de bien démarrer. Cette fois, il n ’ a fallu que 84 secondes à Xherdan Shaqiri pour ouvrir le score - et du pied droit s ’ il vous pla î t -, sur une ouverture savoureuse en une touche de balle de Breel Embolo. Les Helvètes n ’ avaient plus marqué aussi vite dans une partie depuis le 13 octobre 2007 et un but de Marco Streller contre l ’ Autriche (3-1) …

Pas cliniques

Sauf que les joueurs à la croix blanche, cette fois, ne se sont pas montrés aussi cliniques qu ’ à Sofia. Silvan Widmer, de la tête (14e), Remo Freuler, qui n ’ a pas réussi à armer assez rapidement sa frappe (22e), le défenseur central adverse Markas Beneta, qui a failli marquer contre son camp (25e), puis Seferovic (27e et 34e) sont passés proches du No 2.

Ç a a ensuite été au tour de Ruben Vargas de rater, de la tête, un but qui lui tendait les bras (43e). Le joueur d’Augsbourg a ensuite envoyé un tir de junior de 18 mètres, peu après l’heure de jeu. Du même endroit, dix minutes plus tard, Denis Zakaria a tenté une bombe, mais le cerbère lituanien a repoussé des poings. Sinon? Plus grand-chose, sauf un « power play » stérile, une mine sur le poteau de l’entrant Steven Zuber (84e), une autre du même latéral gauche de fortune dans les arrêts de jeu, détournée par Svedkauskas et un énorme raté dans la foulée de Zakaria.

Duel attendu

Les hommes de Vladimir Petkovic avaient cédé juste après le thé en Bulgarie et ils ont failli remettre l ’ ouvrage sur le métier face aux Baltes. Sur un corner venu de la droite, le ballon a longé la ligne d ’ un Yann Sommer soulagé de voir le cuir ne pas faire trembler ses filets (47e). Jusqu ’ ici, les Alémaniques appelaient ça les « Sommerferien » . Pas les vacances d ’ été donc, mais plutôt le chômage technique du gardien suisse. Comme à Sofia, le dernier rempart a surtout passé sa soirée à orienter le jeu au pied.

« Rien ne sert de courir; il faut partir à point » , donc, et c ’ est ce que la Suisse a fait dans ce groupe C des qualifications au Mondial, avec deux succès inauguraux. Comme l ’ Italie d ’ ailleurs, vainqueur à son tour en Bulgarie (0-2, penalty de Belotti à la 43e et de Locatelli à la 82e). Suisses et Italiens se rencontreront le 5 septembre et le 12 novembre prochain, pour ce qui ressemblera donc à des finales de poule. D ’ ici-là, il y aura eu l ’ Euro et, encore avant, la réception de la Finlande en amical mercredi prochain.