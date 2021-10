Football – La Suisse mène largement en Lituanie après 45 minutes

Première mi-temps parfaite ou du moins dernier quart d'heure parfait des Suisses qui ont su profiter de la faiblesse de la Lituanie pour inscrire trois buts et se mettre définitivement à l'abri. Avant ça, la formation de Murat Yakin avait de la peine à imposer son rythme dans l'atmosphère lituanienne. L'ouverture du score de Embolo a libéré la Nati qui, ensuite, a géré et su enfoncer le clou. 3-0 à la mi-temps et maintenant, pourquoi ne pas penser à cette différence de buts ? On le rappelle, avant le match, l'Italie avait six buts de plus que la Suisse. Elle n'en a plus que trois…