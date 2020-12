En comparant le nombre d’habitants par pays, la Suisse compte près de deux fois plus de cas d’infections au coronavirus que l’Allemagne. Vendredi, Berne a annoncé plus de 5000 nouveaux cas et plus de 100 décès. Après avoir décidé des mesures strictes, comme la fermeture des restaurants et des bars à 19h, le Conseil fédéral réévaluera la situation en cette fin de semaine.

Un éventuel reconfinement pourrait être une des options envisagées. Selon la «SonntagsZeitung», le gouvernement envisage aussi d’introduire un système de niveau d’alerte par feu de signalisation (lire encadré). Les hôpitaux, eux, plaident d’ores et déjà pour un confinement. Le directeur de l’Hôpital universitaire de Zurich, Gregor Zünd, exige la fermeture des restaurants, des magasins, des lieux de culture et de sport sur le plan national. Selon lui, les lits aux soins intensifs se font rares et le personnel soignant est à bout de forces.

«Tout est extrêmement fragile»

Interrogé par «20 Minuten», Antoine Flahault, directeur de l’institut Global Health de l’Uni de Genève, affirme: «La situation en Europe de l’Ouest n’est pas bonne. Et en Suisse, soit la courbe stagne à un haut niveau soit elle augmente de manière incontrôlable». L’expert qualifie par ailleurs la situation dans les hôpitaux d’alarmante. Il est persuadé: «Il n’y a pas beaucoup d’options pour contrôler cette vague. Le taux de reproduction doit absolument passer en dessous de 1 sinon nous devrons compléter les mesures actuelles avec des mesures de confinement.»

Le conseiller national Martin Bäumle (Vert’libéraux/ZH) ne pense pas que le Conseil fédéral décidera un nouveau confinement vendredi prochain. «Les Sages continueront à s’efforcer de satisfaire tout le monde.» Selon lui, il faut s’attendre à environ 4000 à 6000 nouveaux cas par jour jusqu’à Noël. Il concède néanmoins: «Tout est extrêmement fragile». Si le nombre de nouvelles infections devait de nouveau passer au-dessus de 7000, il faut s’attendre à des confinements cantonaux, estime-t-il. Martin Bäumle plaide pour des mesures et des fermetures ciblées jusqu’à mi-janvier et non pas un confinement national.

La conseillère nationale Ruth Humbel (PDC/AG) espère elle aussi que le Conseil fédéral attende de voir l’effet produit par les récentes mesures avant de prendre une nouvelle décision encore plus stricte. Selon elle, il ne faut pas trop se laisser influencer par les autres pays. À chaque Nation de trouver sa voie, affirme-t-elle. Ruth Humbel pense qu’il faut encore davantage expliquer les mesures actuelles et promouvoir le télétravail. «Il nous faut de la stabilité en vue des fêtes.»