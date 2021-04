Le CC Genève de Peter De Cruz n’a plus son destin entre ses mains, mais n’est pas encore mathématiquement éliminé de la course aux quarts de finale.

Face à l’équipe du skip Jaap Van Dorp, pourtant dernière du classement avec seulement deux succès, Peter de Cruz, Benoît Schwarz, Sven Michel et Valentin Tanner ont eu du mal à se mettre en action. Le fait d’être au pied du mur et de n’avoir plus de joker dans leur quête aux quarts de finale a certainement dû jouer en leur défaveur.