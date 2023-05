Mondial de hockey: La Suisse se frottera à l’Allemagne en quarts de finale

Trois joueurs de NHL

Entraînée par le Germano-Canadien Harold Kreis (64 ans), ex-entraîneur en chef de Lugano, des ZSC Lions et de Zoug, l’Allemagne a rendu une fiche de quatre victoires et trois revers dans la première phase du tournoi. Trois défaites essuyées sur la plus mince des marges (1-0 contre la Suède, 4-3 contre la Finlande et 3-2 contre les Etats-Unis).