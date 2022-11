Unihockey: La Suisse se hisse dans le dernier carré de «son» Mondial

Nicola Bischofberger (en blanc) et ses coéquipiers de l’équipe de Suisse ont passé l’obstacle letton sur la route des demies.

Menant 2-0 après le premier tiers, grâce à un assist et un but de Jan Zaugg, la Suisse a ensuite douté. Une erreur défensive de Camenisch a engendré la réduction du score. Un but qui a beaucoup fait parler, puisque la balle n’a pas franchi la ligne, selon les ralentis diffusés par la télévision. L’arbitre avait-il d’autres images pour se déterminer? Sans doute, puisqu’il a validé sa décision, après avoir consulté la vidéo.