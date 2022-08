Aviron: La Suisse se pare de bronze en deux de couple à Munich

Le Vaudois de 21 ans Raphael Ahumada Ireland et son compère nidwaldien Jan Schäuble, 23 ans, ont pris la troisième place avec un chrono de 6’39’’67. En tête à la mi-course, le duo s’est petit à petit fait reprendre et par les Irlandais, vainqueurs du jour, et par les Italiens. Dans le dur sur la fin de la course, les Helvètes ont résisté pour quelques centièmes au retour de l’équipage portugais.