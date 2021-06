Genève : La Suisse se plie en quatre pour accueillir Joe Biden

Le président américain a été reçu en grande pompe hier avant de s’entretenir avec les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis.

Genève et la Suisse ont donc réussi hier le premier chapitre de ce sommet tant attendu entre les présidents russe et américain. Une rencontre qui aura lieu cet après-midi et qui devrait durer entre quatre et cinq heures. Une fois l’impressionnante cohorte de véhicules partie du tarmac, le président de la Confédération Guy Parmelin et son collègue Ignazio Cassis ont pu s’entretenir avec le pensionnaire de la Maison-Blanche. Joe Biden leur a accordé une petite demi-heure. Les délégations des deux pays ont notamment parlé du changement climatique et des bons offices que la Suisse apporte dans les relations entre l’Iran et les États Unis.