ARMEES LES PLUS PUISSANTES DU MONDE: La Suisse est au 32e rang, loin derrière les USA qui dominent le classement

ARMÉES LES PLUS PUISSANTES DU MONDE : La Suisse est au 32e rang, loin derrière les USA qui dominent le classement

Le sommet de l'Otan débute ce mardi à Madrid. L'occasion de faire le point sur les armées les plus puissantes du monde.

Sans surprise, c'est l'armée américaine qui domine le classement grâce notamment à un important budget de la défense et à un nombre conséquent d'avions, d'hélicoptères et de bateaux. La Russie arrive en deuxième position et la Chine complète le podium. Suivent l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.