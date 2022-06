Basketball: La Suisse se prend les pieds dans le tapis à Chypre

Pléiade d’absents

Avec sa pléiade d’absents – Natan Jurkovitz, Jonathan Dubas, Paul Gravet et Marco Portannese, qui a quitté le rassemblement avant la rencontre par peur de se blesser et ainsi ne pas trouver de club dans le futur –, Ilias Papatheodorou a dû se résoudre à beaucoup faire jouer certains éléments en première mi-temps, dont Killian Martin. Et lorsque le joueur neuchâtelois est sorti (23-28), Chypre a profité du passage de son remplaçant Petar Kozic pour recoller au tableau d’affichage.

Cotture présent

Annoncé absent en raison de l’accouchement imminent de sa femme, Arnaud Cotture a répondu à l’appel de la sélection pour arriver in extremis à Nicosie. Le pivot d’Olympic a tenté d’apporter l’énergie qu’il lui restait, à côté d’un Michel-Ofik Nzege au four et au moulin (17 points et 11 rebonds), d’un Boris Mbala maladroit mais vaillant (4 points et 12 rebonds) et d’un Jonathan Kazadi bien trop seul à la création (17 points et 8 assists). Mais la Suisse, revenue à 67-63 à 47 secondes du terme, a finalement échoué.