Commerce: La Suisse se prépare à la disparition des codes-barres

Après cinquante ans d’existence, les codes-barres dont on a l’habitude devraient progressivement disparaître. Selon la société GS1, organisme mondial pour la création de ces codes, il sera recommandé de se passer de cette technologie, qui ne se lit qu’à l’horizontale, pour se mettre à jour et passer à des codes-barres 2D, soit à deux dimensions, dont font par exemple partie les codes QR.

Il ne s’agit pour l’heure que d’une recommandation, mais les deux plus gros détaillants suisses, Migros et Coop, sont déjà en train de se préparer. Migros dit travailler depuis l’année dernière sur des analyses internes de faisabilité et de rentabilité portant sur les codes-barres 2D pour les points de vente. L’avantage de ces codes: ils peuvent contenir plus d’informations que les codes-barres traditionnels. Des informations supplémentaires peuvent être mentionnées, par exemple la date limite de consommation, le numéro de lot ou le pays d’origine.