Covid-19 : La Suisse se procure à son tour la pilule Paxlovid de Pfizer

«Fortement recommandé» par l’OMS, le médicament est déjà utilisé dans plusieurs dizaines de pays. La Suisse a décidé de suivre.

La pilule antivirale développée par Pfizer et dénommée Paxlovid sera finalement disponible en Suisse. Utilisée depuis plusieurs mois dans de nombreux pays pour réduire le risque d’hospitalisations consécutives à un Covid chez les personnes susceptibles de développer une forme grave, elle n’est pas encore officiellement autorisée par Swissmedic.

La France et les États-Unis l’utilisent déjà beaucoup

En France, le médicament est largement plus facilement disponible puisqu’on peut se le procurer en pharmacie avec une simple ordonnance de son médecin. «Dans un deuxième temps, le médicament pourra aussi être prescrit par les médecins généralistes et sera disponible en pharmacie», annonce l’OFSP, sans dire quand cette possibilité sera offerte.

«Fortement recommandée» par l’OMS, la pilule de Pfizer se prend oralement et le plus tôt possible après une infection pour réduire le risque de formes graves de la maladie. Les États-Unis en font par exemple un usage très important, avec environ 20’000 prescriptions quotidiennes à travers le pays.