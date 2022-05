La Suisse se qualifie pour la finale de l’Eurovision

«Je suis tellement bouleversé. Mon rêve s’est réalisé. Je suis heureux et je dis bonjour à tous ceux qui m’ont soutenu. Merci aux Romands», a confié Marcus Bear, qualifié mardi pour la finale de l’Eurovision. «Maintenant je vais boire, c’est 1 h du matin. (Rires.) Pour le reste, c’est important de rester concentré car je pense que nous ne sommes qu’à 60% du potentiel de la chanson. Lorsque j’ai entendu mon nom, j’ai commencé à détruire la Green room et j’ai attrapé une bouteille de champagne», nous a-t-il raconté à son arrivée à son hôtel.

Le chanteur l’avait prédit il y a un mois : «Vous me verrez en finale!» L’Appenzellois a convaincu le jury ainsi que le public avec son titre «Boys Do Cry», ce mardi 10 mai au PalaOlimpico de Turin. Un morceau qui se différencie par rapport aux autres de la soirée. «Ce concours est connu pour ses prouesses vocales et ses chorégraphies impressionnantes. Il y a un côté plutôt cosy et intimiste avec mon morceau. J’ai envie de donner au public ce moment un peu Disney, suspendu dans le temps. Le monde en a besoin en ce moment», nous a-t-il confié plus tôt dans la journée.