Hockey sur glace - La Suisse se rassure avec un festival de buts

Suisse - Slovaquie 8-1 (1-0 3-0 4-1)

Olympic Sports Centre. Huis clos. Arbitres. Frano (Tch), Gouin (Can), Constantineau (Fra) et Oliver (E-U).

Buts: 10e Diaz (Hofmann/ 5 c 4) 1-0, 21e Andrighetto (Diaz, Hofmann/ 5 c 4) 2-0, 26e Loeffel (Scherwey, Bertschy) 3-0, 37e Hofmann (Corvi, Loeffel) 4-0, 41e Meier (Alatalo, Kurashev/ 5 c 4) 5-0, 45e Kurashev (Untersander, Ambühl) 6-0, Kristof (Cehlarik) 6-1, Hofmann (Ambühl, Andrighetto/ 5 c 4) 7-1, Loeffel (Moser, Bertschy/ 5 c 4) 8-1.