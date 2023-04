Curling: La Suisse se venge de l’Italie et repart avec le bronze aux Mondiaux

Le skip Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont décroché le bronze aux Mondiaux, plus de quatre mois après l’argent récolté aux Européens.

L’équipe de Suisse ne repartira pas bredouille d’Ottawa. Privé de finale par le Canada la veille (5-7) , le quatuor helvétique composé du skip soleurois Yannick Schwaller (28 ans), du Genevois Benoît Schwarz (31 ans), du Bernois Sven Michel (35 ans) et du Lausannois Pablo Lachat (22 ans) a décroché la médaille de bronze des Championnats du monde masculins en écrasant l’Italie ce dimanche (3-11). Un joli lot de consolation ainsi qu’une revanche puisque Joël Retornaz et ses coéquipiers avaient été les seuls à faire tomber les Suisses lors du Round Robin (4-8) .

Malgré la frustration engendrée par l’élimination en demi-finales, le bilan des Mondiaux canadiens se révèle globalement satisfaisant pour Yannick Schwaller et ses partenaires. Plus de quatre mois après l’argent récolté aux Championnats d’Europe d’Östersund, ils confirment leur statut de cadors de la discipline et apportent à la Suisse sa 20e breloque dans l’histoire des Mondiaux masculins (trois en or, six en argent, onze en bronze).