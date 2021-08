Basketball - La Suisse s’effondre dans le dernier quart

Arnaud Cotture et les Suisses ont flanché dans les deux derniers quarts…

Coach de l’équipe de Suisse, Ilias Papatheodorou a eu beau demander un temps mort et se gratter le menton, le druide n’a pas trouvé la solution. À Skopje, où elle dispute un tournoi préqualificatif en vue de la Coupe du monde 2023, la sélection helvétique s’est inclinée ce vendredi face à la Slovaquie (56-64) alors qu’elle avait pourtant tout dans ses mains pour confirmer son succès la veille face à la Macédoine du Nord.

8-0 après 5 minutes!

Les coéquipiers de Roberto Kovac, de Nathan Jurkovitz et d’Arnaud Cotture qui avaient pris leurs distances en première période (8-0, 5e puis 11-3 à la 8e) où ils menaient encore de quatre points (34-30) à la pause , ont perdu pied dans le dernier quart (8-15). Accrocheurs en diable et dotés d’une bonne adresse à distance, ces athlétiques slovaques (à l’image de Michael F o sek (224 cm!) o nt réussi à passer l’épaule juste à la fin de la troisième période, en trouvant en p l us des ressources derrière ligne des trois points où ils ont fait du mal à des Suisses qui rata ient alors tout ce qu’ils voulaient.