Mesures: La Suisse s’enfonce de 12 à 15 centimètres par an

Le phénomène n’est pas négligeable. Dans certains endroits de la Suisse, on enregistre des différences d’altitude de 12 à 15 centimètres sur une année rapporte la «NZZ». Ce processus se déroule dans une zone où se trouvent d’importantes infrastructures comme des routes, des autoroutes ou des complexes industriels. Ainsi, pour le canton de Glaris, Helena Åström Boss, collaboratrice de l'Office fédéral de topographie de Swisstopo, apporte des éclaircissements. «Dans la plaine de la Linthe et ainsi que dans d’autres zones, aux 19e et 20e siècles, d’importantes corrections des eaux ont été effectuées. Et le sol baisse encore aujourd’hui à cause du drainage des sols. Dans le Jura on constate également un tel phénomène». Il s’agit d’un processus qui se poursuit depuis des dizaines d’années.