Football : La Suisse sera dans le chapeau 3 pour le tirage au sort du Mondial 2023

Les six meilleures équipes de ce classement mondial (États-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne) prennent place dans le chapeau 1, en compagnie des pays-hôtes Australie et Nouvelle-Zélande, ce qui leur offre un tirage a priori plus abordable. Les Espagnoles, 8es du classement précédent, grimpent au 6e rang à la faveur notamment de leur victoire 2-0 contre les États-Unis, doubles championnes du monde en titre, mardi en amical. Battues dans le même temps par la Norvège (0-2), les Néerlandaises font le chemin inverse et glissent de la 6e à la 8e place. Les vice-championnes du monde se retrouvent donc dans le chapeau 2, comme le Canada et le Brésil notamment.