Euro 2020 - La Suisse sera qualifiée pour les 8es de finale si...

Le football, c'est pas mal de technique, du mental, du talent et du travail. Mais il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a aussi, malheureusement, les mathématiques. L'encadrement de la «Nati» a dû s'y mettre dimanche soir, afin de savoir comment, avec quatre points au compteur et une différence de buts de moins un, elle pourrait tout de même passer la rampe et disputer le premier tour à élimination directe.

Il y a cinq ans, lors de l'Euro 2016 en France, le Portugal avait été sacré après avoir arraché son strapontin pour les 8es avec trois matches nuls d'affilée. Cristiano Ronaldo et compagnie avaient dont trois points et un goal-average de 0. La Slovaquie (4 points/0), l'Irlande (4 points/-2) et l'Irlande du Nord (3 points/0) étaient aussi passées au nez et à la barbe de la Turquie (3 points/-2) et de l'Albanie (3 points/-2).