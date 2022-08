Santé : La Suisse serait l’un des pays les plus touchés par la variole du singe

«La Suisse est le sixième pays le plus affecté au monde par la variole du singe par million d’habitants.» C’est ce qu’a affirmé lundi soir, sur le plateau du 19h30 de la RTS, l’infectiologue Alexandra Calmy, responsable de l’unité sida aux HUG. Elle demande donc que le Conseil fédéral agisse rapidement et autorise un vaccin contre le virus. «Il ne faut pas attendre le premier cas de décès en Suisse», a-t-elle prévenu.

Alors qu’il existe déjà un vaccin contre la maladie aux États-Unis, au Canada et dans certains pays de l’UE, celui-ci n’est pas encore disponible en Suisse. Ce qui pousse de plus en plus de personnes à risque à se rendre à l’étranger, parfois très loin, pour se faire vacciner. Et certains pays comme la France commencent à refuser de les prendre en charge. «Les gens sont très créatifs pour obtenir ce vaccin et c’est important qu’ils l’aient. Je trouve dommage que la débrouillardise soit le seul moyen d’obtenir ce à quoi je crois qu’on a droit dans notre société», déplore la Genevoise.