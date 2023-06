La Suisse M21 perd 3-2 face à l'Italie

L’Angleterre qualifiée, l’Allemagne en danger

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire dimanche sur Israël (2-0). Invaincus, les Anglais devancent la Tchéquie (3 points) dans ce groupe C. Des Tchèques qui on gagné contre l’Allemagne, tenante du titre et tenue en échec par Israël lors de son match inaugural, 2-1. La jeune Mannschaft, qui n’a qu’un point, devra à tout prix s’imposer mercredi face à l’Angleterre et espérer qu’Israël obtienne un résultat positif (victoire ou match nul) pour ne pas disparaître dès la phase de groupe.