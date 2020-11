International : La Suisse signe un accord compensatoire avec le Ghana

Cet traité permettra la réalisation de projets de protection du climat, ainsi qu’une compensation d’une partie des émissions de CO₂ de la Confédération.

L’entente a été signé par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères Shirley Ayorkor Botchwey et l’ambassadeur de la Suisse au Ghana, Philipp Stalder.(image d’illustration)

La Suisse pourra compenser une partie de ses émissions de CO2 via des projets de protection du climat au Ghana. La Suisse a signé un accord similaire avec le Pérou en octobre.

L’accord, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année prochaine, a été signé par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères Shirley Ayorkor Botchwey et l’ambassadeur de la Suisse au Ghana, Philipp Stalder.

Cet accord permet la réalisation de projets de protection du climat dans le cadre du «Ghana National Clean Energy Program», indique le Département fédéral de l’environnement et de l’énergie (DETEC) dans un communiqué lundi.

Ce programme comprend notamment le développement d’énergies renouvelables, la diminution de l’usage du bois et du charbon de bois ou encore le remplacement des lampes au kérosène et des bougies de paraffine par des technologies solaires et LED.