Hockey sur glace: La Suisse signe une deuxième victoire au Mondial M20

Liekit Reichle et les Suisses ont eu le dernier mot face aux Lettons.

L’équipe de Suisse a savouré un deuxième succès en autant de sorties au championnat du monde M20 qui se déroule au Canada. Dans la nuit de mardi à mercredi, au lendemain de sa performance contre la Finlande (3-2 ap), la sélection dirigée par Marco Bayer s’est imposée in extremis contre la Lettonie (3-2 tab) au Centre Avenir de Moncton. La série de tirs aux buts, qui a nécessité quatorze tentatives, a été ponctuée victorieusement par l’attaquant zurichois des GCK Lions Liekit Reichle.

«J’étais confiant, a témoigné le gardien vaudois Kevin Pasche, qui défend habituellement le filet des Omaha Lancers aux États-Unis. Il s’agissait de ma troisième série de tirs aux buts depuis le début de la saison, et je n’ai accordé qu’un seul but dans cet exercice. J’avais également confiance en mes coéquipiers et je n’ai pas été déçu.»