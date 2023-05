Mondial de hockey: La Suisse s’impose encore sans concéder de but

La France perd contre la Hongrie

Un peu plus tôt dans la journée, dans l'autre match du groupe de la Suisse, la Norvège s'est imposée 1-0 face à la Slovénie grâce à Thomas Berg-Paulsen (15e). Les Norvégiens décrochent ainsi leur première victoire du tournoi. tandis que la Slovénie reste lanterne rouge. Dans le groupe A, le Danemark a décroché une 3e victoire en 3 matches, en dominant l'Autriche 6-2, grâce notamment à une réussite de Nicklas Jensen, joueur de Rapperswil. Les Scandinaves occupent la 2e place du classement, à égalité de points avec la Suède et à une longueur des Etats-Unis. Dans la soirée, l'équipe de France a subi un cuisant revers contre la Hongrie (2-3 ap). Les Tricolores ont pourtant fait la course en tête, avec des buts de Charles Bertrand (1-0, 17e) et Louis Boudon (2-1, 30e), mais les Hongrois ont à chaque fois pu revenir, d'abord grâce à Bence Stipsicz (20e) puis par Vilmos Gallo (34e). En prolongation, c'est Istvan Bartalis qui a délivré son pays (62e). Cette défaite est une mauvaise opération pour la France dans l'optique d'une qualification pour les quarts.