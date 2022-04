Curling: La Suisse s’incline en finale de ses Mondiaux

L’Allemagne en bronze

L’équipe d’Allemagne a pris samedi la troisième place des Championnats du monde de double mixte. Pia-Lisa Schöll et Klaudius Harsch ont battu la Norvège de Maia et Magnus Ramsfjell (7-5) au terme d’une rencontre très disputée. Le duo allemand a pris le meilleur départ, volant respectivement 1 et 2 pierres lors des deux premiers ends. Mais les Norvégiens ont renversé la vapeur en réussissant un coup de 3 lors de la 6e manche. Menant 5-4, ils n’ont pas conservé leur avance, se faisant voler une pierre lors du dernier end.