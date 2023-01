Phénomène : La Suisse s’inquiète de la misogynie de plus en plus violente sur le web

Les milieux misogynes sur internet prennent de l’ampleur et leur ton devient de plus en plus extrême. À l’image d’Andrew Tate, cet influenceur anglo-américain arrêté récemment en Roumanie pour viol et proxénétisme. L’homme, un ex-kickboxeur, affichait sur les réseaux sociaux des thèses masculinistes et des propos violents contre les femmes.