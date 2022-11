Hockey sur glace: La Suisse s’offre la Finlande à la Karjala Cup

Les Suisses ont battu la Finlande, championne du monde et olympique en 2022, sur le score de 3-2 après les tirs aux buts jeudi à Turku. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse, Patrick Fischer, peut être satisfait du premier match livré par ses joueurs à la relevée Karjala Cup de Turku, en Finlande.

Karrer buteur, Riat décisif

Les Finlandais ont pris l’avantage en troisième période (44e, Karjalainen) avant que le défenseur de Genève-Servette, Roger Karrer, n’égalise à 2-2 (51e). Les deux leaders de la sélection, Andrighetto et Ambühl, ont été impliqués sur les deux réussites helvétiques. Tyler Moy (Rapperswil) et Damien Riat (Lausanne) ont ensuite réussi leur penalty lorsqu’il a été question de départager les deux formations.



La Suisse affrontera la Suède samedi (11h30) et la République tchèque dimanche à la même heure.