Basketball – La Suisse s’offre l’Autriche et la 1ère place du groupe!

On aurait pu s’attendre à voir Michel-Ofik Nzege, absent lors du succès contre l’Irlande car insuffisamment rétabli après sa blessure à l’épaule contractée mercredi, commencer la partie pour verrouiller le rebond. Mais à l’instar de jeudi, le sélectionneur grec Ilias Papatheodorou a choisi de faire confiance à Killian Martin sur le poste 4. Bien lui en a pris puisque le joueur d’Union Neuchâtel a marqué 7 points pour lancer parfaitement la Suisse dans ce match importantissime (8-0 puis 15-6).

Précieux à la passe, toujours à destination de son coéquipier à Fribourg Olympic, Arnaud Cotture, Robert Zinn a écopé précipitamment de deux fautes personnelles. Envoyé au front, son remplaçant Marco Portannese a mis du temps à se mettre en route, entre ballon perdu et mauvaise défense. Mais au début du 2e quart-temps, l’ex-joueur des Lions de Genève a trouvé la mire derrière l’arc avant de défier, avec intelligence, un adversaire moins rapide pour offrir le plus grand écart de la première mi-temps à la Suisse (28-18).

«Yes»

Du coup, Roberto Kovac est revenu comme un ovni des vestiaires. Précis à longue distance, diablement rapide sur son premier pas, le shooteur de Massagno a planté 10 points dans le 3e quart. Pendant ces dix minutes, les Suisses ont été héroïques défensivement. Ils n’ont encaissé aucun panier pendant sept minutes - hormis trois lancers-francs! Alors que le score était de 55-39, on a vu Ilias Papatheodorou serrer les poings et Natan Jurkovitz crier «yes» après avoir poussé les Autrichiens au bout des 24 secondes. Et comme Marco Portannese a aussi pris feu, la Suisse s’est envolée au tableau d’affichage (66-43).